RICARDO STUCKERT / PR





Nesta quarta-feira (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou no Egito, marcando seu primeiro destino internacional de 2024. Sua agenda inclui reuniões de trabalho com o presidente do país africano, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, em uma iniciativa que Lula descreveu como uma retomada de parcerias. Prevê-se que os dois líderes abordem diversos temas da agenda bilateral, como comércio, investimentos, cooperação técnica, educação, defesa e também questões relacionadas às mudanças climáticas e ao conflito Israel-Palestina.





Além disso, Lula realizará uma visita à sede da Liga dos Estados Árabes, localizada no Cairo. O convite para esta visita ao Egito coincide com o centenário das relações diplomáticas entre o país africano e o Brasil. Este convite foi feito por Fattah Al-Sisi durante a COP 27, em dezembro de 2022, quando Lula ainda ocupava a posição de presidente eleito.