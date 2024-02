Imagem: Foto: Isaías Fernandes/TCM/Cedida/G1





Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Companhia Independente de Operações e Patrulhamento em Áreas Rurais da Polícia Militar do Rio Grande do Norte foram despachadas para a região Oeste do estado a fim de reforçar as operações de busca pelos dois indivíduos que escaparam do presídio federal de Mossoró.