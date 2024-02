Segundo um leitor, o prefeito Rivelino Câmara tem enfrentado dificuldade na busca de um candidato alinhado a seus interesses para sucedê-lo.



Até agora, testou o Secretário de Obras Hélio Azevedo e, mais recentemente Rubinaldo Maia.



Ocorre que nenhum deles vingou.



O primeiro, não passou no teste de popularidade e o segundo disse não a convocação do prefeito.



Segundo o leitor, Rubinaldo apesar de amigo de longos anos de Rivelino, não quer sujar seu nome e atuar como laranja.



Agora, Rivelino está considerando a atual Presidente da Câmara, Lucélia Ribeiro, como sua possível sucessora. Outra Laranjada.



No entanto, Lucélia enfrenta desafios, incluindo ações judiciais movidas pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Estado relacionadas ao acúmulo ilegal de cargos ao longo dos anos. Ela ocupa 03 cargos atualmente.



A vereadora adora um Cargo Público remunerado!



Enquanto Rivelino busca um sucessor, parece haver restrições em relação a candidatos associados ao ex-prefeito Possidônio Queiroga e aqueles com sobrenome Moura.



Ambos com maiores chances de Eleger-se.



Mas Rivelino não quer nem saber desse povo.



A estratégia de Rivelino parece ser a trivial, encontrar um candidato que o mantenha no controle efetivo da prefeitura. E não é novidade pra ninguém.



Câmara já coloca em seus cálculos a possibilidade de indicar um candidato sem chances de vitória, vez que mesmo que perca a eleição para um candidato de oposição, como o município esta praticamente inadministrável, seria mais fácil seu retorno em 2028.



Mais o receio maior de Rivelino tem nome: Auditoria nas contas públicas de Patu.



Já a oposição se desenha com uma aliança, ainda tímida, costurada entre a ex-candidata a prefeita Kaká de Bodin e o vereador mais votado de Patu nas últimas eleições Bruno Carrapicho.



No mais só temos a acrescentar que o homem é bom, é espetacular.