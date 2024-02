Imagem: Reprodução Instagram



A imprensa havia divulgado a compra de um jato pelo cantor Eduardo Costa, avaliado em 40 milhões, no entanto, Costa desmentiu a notícia de que ele teria comprado a aeronave e confirmou que, na verdade, ele reformou o seu jatinho avaliado em R$ 40 milhões e ainda personalizou as turbinas com o próprio nome.