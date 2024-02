Imagem: Redes Sociais





A advogada potiguar, Brenda dos Santos Oliveira, de 26 anos, que foi tragicamente assassinada junto com um cliente na tarde desta terça-feira (30) em Santo Antônio, estava prestes a ingressar na área criminal e tinha planos de inaugurar um novo escritório nos próximos dias, de acordo com informações da amiga e sócia, Ilanna Arquilino.





Brenda trabalhava originalmente na área do direito trabalhista e estava buscando novos desafios ao entrar na área criminal. Este seria um dos seus primeiros casos nesse contexto, conforme relatado por Ilanna. A sócia compartilhou que Brenda estava nervosa, pois se tratava de um flagrante.





A advogada e seu cliente, Janielson Nunes de Lima, 25 anos, conhecido como "Gordinho da Batata", foram mortos dentro de um carro a cerca de 600 metros da delegacia do município, logo após saírem do local por volta das 15h30. O veículo era de propriedade de Brenda, conforme informado pela sócia.





Ilanna revelou que Brenda não conhecia Janielson e que o trabalho foi indicado por uma prima. No início da tarde, Brenda pediu à amiga que redigisse uma procuração para representar Janielson na delegacia.





"Ela entrou em contato comigo de manhã dizendo que tinha aparecido esse flagrante e ia precisar que eu elaborasse a procuração. Mais ou menos às 13h, ela já estava na delegacia e me mandou os dados do acusado. Eu elaborei a procuração, mandei para ela. Depois disso, não voltamos a nos falar", afirmou a sócia.





No carro, além da advogada e do cliente, estavam familiares de Janielson, que não foram atingidos pelos tiros. O delegado que atendeu a ocorrência confirmou o fato, mas não detalhou quantos passageiros estavam no banco de trás. Brenda estava no banco do motorista, e Janielson, no banco do carona.





Sobre a relação profissional e de amizade entre Brenda e Ilanna, as duas se conheceram em 2017 na faculdade de direito, estagiaram juntas e abriram um escritório de advocacia em 2023, em Santo Antônio. Estavam em processo de mudança para um novo ponto comercial na cidade, mais espaçoso, que seria inaugurado nos próximos dias. Ilanna aguardava a amiga para uma audiência online às 15h45 e estranhou quando Brenda não apareceu.





"Meu coração sentiu que algo estava errado. Ela sempre foi muito responsável. Mesmo que estivesse na delegacia, ela teria enviado alguma mensagem avisando", declarou Ilanna ao g1.