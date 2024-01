Imagem: Divulgação SESAP





A Central de Transplantes do Rio Grande do Norte, ligada à Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), encerrou o ano de 2023 com a realização de 320 transplantes em hospitais estaduais.





O procedimento mais frequente foi o transplante de córnea, totalizando 144 casos ao longo dos 12 meses. Além disso, foram efetuados 50 transplantes de rins, dois de pele e quatro de coração, este último dobrando em relação ao ano anterior, resultando na eliminação da lista de espera.





Outro destaque foi a quase total eliminação da lista de espera por transplantes de medula óssea, com 120 procedimentos realizados.