Policiais penais frustraram um plano de fuga na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na Grande Natal, na última segunda-feira (8). Durante uma ação suspeita, os servidores descobriram um buraco no teto de uma cela no Pavilhão 1, onde os presos estavam em atos preparatórios para a possível fuga.





A movimentação foi percebida por volta das 23h e, ao entrar na cela, os policiais penais encontraram os detentos cavando o teto com um pedaço de ferro retirado de uma cama. Os presidiários foram isolados, um procedimento disciplinar foi instaurado, e o caso foi comunicado à Justiça.





A presidente do sindicato dos policiais, Vilma Batista, destacou a experiência e a atenção constante da categoria, que permitiram identificar a ação de fuga antes que fosse concretizada.





A Penitenciária de Alcaçuz, o maior presídio do Rio Grande do Norte, ganhou destaque internacional em 2017 após uma guerra campal resultar em uma chacina que vitimou 27 internos. Em 2022, três presos tentaram escapar, mas foram detidos pelas câmeras de monitoramento. A última fuga registrada no sistema prisional do estado ocorreu em 2021.