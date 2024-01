Imagem: Cedida Imagem: Cedida





Um adolescente de 15 anos perdeu a vida após ser esfaqueado enquanto tentava proteger o pai durante um confronto na Praia de Zumbi, na cidade de Rio do Fogo, no litoral Norte do Rio Grande do Norte. O incidente ocorreu no domingo (31), e a Polícia Civil iniciou as investigações na terça-feira (2).