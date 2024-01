"Esquema Ilegal na Abin: Investigação da PF Aponta Proteção à Família Bolsonaro, Espionagem de Adversários e Criação de Fake News





De acordo com a jornalista Daniela Lima, o esquema ilegal de espionagem na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) desdobrou-se em três objetivos principais: proteger membros da família Bolsonaro, vigiar adversários políticos do governo e criar fake news. A Polícia Federal apurou que a Abin pode ter sido "instrumentalizada" para monitorar ilegalmente autoridades e pessoas envolvidas em investigações, além de desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O comando do uso indevido do órgão teria ocorrido sob Alexandre Ramagem, atualmente deputado federal e aliado de Bolsonaro.





Daniela Lima, em entrevista ao podcast O Assunto, destacou que a inteligência brasileira, vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional e à Presidência da República, foi usada para espionar ilegalmente integrantes do Supremo Tribunal Federal, governadores, deputados e senadores durante a gestão anterior. Ela considerou o ocorrido um escândalo.





A jornalista explicou que as motivações do esquema incluíam a proteção dos filhos de Jair Bolsonaro em casos judiciais, a vigilância de adversários políticos, como governadores e deputados, e a criação de fake news usando a Abin.





No episódio do podcast, Daniela Lima e Natuza Nery informam que mais de 60 mil registros foram coletados pela ferramenta FirstMile, uma tecnologia israelense que monitorou irregularmente a localização de celulares. Esses registros estão relacionados a cerca de 1.500 números de telefone que teriam sido ilegalmente observados pela Abin.





A jornalista também relacionou o escândalo da Abin aos inquéritos das milícias digitais e do 8 de janeiro, destacando o uso de equipamento público para atividades ilícitas no contexto de ataque à democracia e às instituições."