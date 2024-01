Ruben Dário da Silva Villar, conhecido como 'Colômbia', apontado como mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, no Amazonas, está sendo transferido, junto com seu braço direito, Jânio Freitas de Souza, de Manaus para um Presídio Federal nesta quinta-feira (25). A Polícia Federal solicitou a transferência devido ao risco de fuga e à ameaça à integridade física e psicológica dos investigados, segundo informações do g1