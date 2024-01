Foto: Vinicius Marinho/Inter TV Cabugi

Na manhã desta quarta-feira (3), um automóvel com registro de roubo foi descoberto abandonado na Avenida Prefeito Omar O'Grady, localizada na Zona Sul de Natal.





O veículo encontrava-se desmontado, com diversas peças internas e externas ausentes, incluindo o motor.





A equipe policial do 5º Batalhão da Polícia Militar, presente no local, verificou que o automóvel estava sob denúncia de roubo, ocorrido há três dias no conjunto Cidade Satélite, também situado na Zona Sul.





Apesar das buscas realizadas pelos agentes na área, não foi possível localizar nenhuma pessoa relacionada ao incidente.