Foto: Hugo Andrade/Inter TV Costa Branca





Na noite de quarta-feira (6), um adolescente de 14 anos, internado no Centro de Assistência Socioeducativa (Case) de Mossoró, Oeste potiguar, perdeu a vida após receber uma descarga elétrica. Segundo relatos de colegas de alojamento à Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte (Fundase), o jovem desmontou um ventilador na tentativa de queimar um pedaço de papel usando a fiação, resultando em sua eletrocussão.