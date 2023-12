A polícia resgatou uma professora que estava sendo mantida como refém por adolescentes infratores no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) Pitimbu, anteriormente conhecido como Ceduc, situado em Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Segundo informações policiais, a docente ficou sob o controle dos adolescentes por aproximadamente 40 minutos, durante os quais eles chegaram a compartilhar vídeos na rede social da vítima.





A polícia relata que os internos se trancaram em uma das salas da instituição, mantendo a professora como refém. Segundo os adolescentes, a motivação para a ação seria uma suposta opressão por parte dos educadores da unidade. Entre as demandas apresentadas, destacaram insatisfação com a qualidade dos itens de higiene, como sabonete, pasta de dente e xampu.





Durante o ocorrido, os jovens apropriaram-se do celular da professora para gravar vídeos, os quais foram compartilhados em sua conta nas redes sociais. A Polícia Militar foi chamada para conduzir as negociações com os infratores. Após aproximadamente 40 minutos, a professora foi libertada, e três adolescentes foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil.





Em comunicado, a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte (Fundase) informou que "os agentes socioeducativos e policiais militares mediaram a situação envolvendo os três adolescentes que mantiveram uma professora como refém".





"A Fundase oferece apoio à educadora e elogia a conduta dos agentes públicos que trabalharam para garantir a resolução da situação. Os adolescentes envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e responderão pelos seus atos. Todas as informações também serão comunicadas ao Ministério Público do Estado do RN e ao Poder Judiciário", afirmou a nota.