Conforme informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o homem, identificado como morador de rua, foi detido após uma mulher entrar no fórum e acusá-lo do crime de atentado ao pudor na área de entrada da instituição.





A acusação da mulher foi corroborada por imagens das câmeras de segurança, que registraram o suspeito realizando gestos obscenos para mulheres. A segurança do fórum o deteve, e a Polícia Militar foi chamada.





No momento em que os policiais conduziam o suspeito em direção à viatura, ele tentou escapar, pulando da passarela de aproximadamente 4 metros de altura na entrada do fórum. Como resultado da queda, o suspeito fraturou o braço.





O homem recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. Após o atendimento médico, será conduzido à delegacia.