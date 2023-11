Imagem: Agência Senado





Em decisão datada de 31 de outubro, mantida sob sigilo de Justiça, a ministra optou por não dar prosseguimento ao recurso, uma vez que o Ministério Público não contestou integralmente os pontos da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Essa omissão impede, do ponto de vista jurídico, a análise do pedido.