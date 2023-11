Para incentivar a prática voluntária de doação, o Hemonorte realiza, entre quarta-feira (22) e sábado (25), a Semana Nacional do Doador de Sangue. A campanha tem por objetivo aumentar as doações e equilibrar o estoque para o período de Natal e Ano Novo. O evento de abertura será realizado a partir das 9h, com apresentação do saxofonista Joedson Silva.





A semana acontece neste período em razão do Dia Nacional do Doador, celebrado em 25 de novembro. Nesta edição, o Hemonorte RN lançou a campanha “Não espere por quem, seja um doador voluntário de sangue”.





No momento em que a campanha acontece, o centro conta apenas com 600 bolsas em seu estoque, quantidade abaixo do necessário para atender as demandas transfusionais, que são mil bolsas por dia. Entre os tipos sanguíneos com níveis abaixo do adequado estão: O negativo, A negativo e B negativo, e O positivo.





Na semana do doador, o Hemonorte vai oferecer uma série de atividades, entre elas shows musicais, curso de automaquiagem, lanche especial, distribuição de mimos entre outras atrações, todas voltadas para a conscientização sobre a importância de doar sangue.





Em Natal, o Hemonorte fica localizado na avenida Almirante Alexandrino de Alencar, nº 1800, bairro Tirol.





São requisitos para doar:





Idade entre 16 e 69 anos - (menores precisam possuir consentimento formal do responsável legal)

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar alimentado. Evite alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação;

Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas;

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

Apresentar documento de identificação com fotografia, emitido por órgão oficial;

A frequência máxima é de quatro doações anuais para o homem e de três doações anuais para a mulher. O intervalo mínimo deve ser de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres;

Impedimentos temporários: