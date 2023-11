Na manhã desta quarta-feira (22), em Natal, a roda de um ônibus de transporte público se desprendeu e atingiu o veículo da equipe de jornalismo da Inter TV Cabugi. Felizmente, não houve feridos.





De acordo com o G1/RN , o incidente ocorreu por volta das 8h30 na avenida Felizardo Moura, enquanto a equipe realizava a produção de uma matéria. O carro de reportagem estava estacionado à beira da via, enquanto a equipe gravava um segmento sobre os radares de velocidade.





O ônibus que fazia a rota de Ceará-Mirim a Natal via Alecrim transitava no sentido oposto quando a roda traseira se soltou, atravessou a pista e atingiu a parte dianteira do veículo da equipe de reportagem.





O repórter da Inter TV, Vinícius Marinho, relatou que estava dentro do veículo no momento da colisão. O cinegrafista Sebastião Morais estava ao lado do carro, filmando, e não foi atingido.





Vinícius afirmou: "Eu estava dentro do carro e Sebastião estava do lado do carro, fazendo imagens do radar de velocidade que estão instalando na avenida Felizardo Moura, por volta das 8h30. Estamos bem, graças a Deus."





Os aproximadamente 25 passageiros no ônibus foram transferidos para outros veículos de transporte público. O motorista informou que o ônibus passa por manutenção semanalmente.





Uma equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal foi ao local para lidar com a situação e orientar o trânsito.





Em comunicado, a Inter TV expressou solidariedade aos colaboradores envolvidos no acidente, lamentando o ocorrido e destacando que Vinícius Marinho e Sebastião Morais estão bem e receberam a assistência necessária. A emissora desejou uma rápida recuperação a eles e expressou a esperança de que todos os passageiros e o motorista do micro-ônibus envolvido no acidente também estejam estáveis. Enfatizou a importância da segurança de todos e pediu uma investigação para esclarecer a situação do veículo que causou o acidente.