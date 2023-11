Imagem: Reprodução





A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu um homem de 34 anos nesta terça-feira, 7 de novembro, sob suspeita de ser o cérebro por trás e executor do assassinato do sargento aposentado da Marinha, Gildo Machado de Freitas, de 58 anos.





De acordo com o G1 , a prisão foi realizada no âmbito da "Operação Lost", conduzida pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) nas primeiras horas da manhã, no bairro Guarapes, Zona Oeste de Natal.





De acordo com as autoridades, o objetivo da operação policial é cumprir mandados judiciais contra membros de uma facção criminosa suspeitos de envolvimento no assassinato do militar, que desapareceu em 24 de abril de 2023.





A ossada da vítima foi descoberta pela polícia em 19 de julho, enterrada em um buraco com cerca de um metro de profundidade, coberta por galhos de árvores, no bairro Planalto, também na Zona Oeste. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) confirmou a identificação do corpo como sendo a do militar em 22 de julho.





A Polícia Civil planeja divulgar mais informações sobre a operação ao longo do dia.





Desaparecimento





Gildo Machado de Freitas, de 58 anos, desapareceu em 24 de abril deste ano. Seu último contato com a família ocorreu no dia anterior. Ele residia sozinho no bairro Planalto, na Zona Oeste de Natal.





Gildo participou de um almoço com parentes em 23 de abril. No dia seguinte, enviou uma mensagem para o grupo da família em um aplicativo de mensagens por volta das 13h30, mas depois não atendeu mais o telefone nem respondeu a mensagens.





Militar aposentado, ele trabalhava com o conserto de máquinas e usava seu veículo para prestar serviços. O carro foi encontrado no dia 28 de abril, com as portas abertas e sem seus equipamentos de trabalho, como estepe, aparelho de som e chave. Além desses objetos, a arma do militar, uma pistola, também não foi localizada.





Após a descoberta da ossada, em 19 de julho, o delegado Cláudio Henrique, da DHPP, sugeriu que os autores do crime poderiam estar relacionados a uma organização criminosa, embora não tenha detalhado a possível motivação naquela ocasião.