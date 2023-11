Devido ao elevado volume de chuvas ocorrido nas últimas 24 horas em Natal, com mais de 240 milímetros registrados, a Prefeitura optou por decretar Estado de Emergência na cidade. A decisão, tomada pelo prefeito Álvaro Dias nesta terça-feira (28), foi deliberada durante uma reunião do gabinete de crise, coordenado pela secretária municipal de Planejamento (Sempla), Joanna Guerra, que envolve representantes de todos os órgãos da administração pública municipal. O decreto será publicado em uma edição extra do Diário Oficial do Município até o final do dia.





"Esse volume de chuvas foi extremamente atípico para este período. Para se ter uma ideia, estava previsto chover cerca de 22 milímetros em todo o mês, e foi registrada uma quantidade quase doze vezes superior.





Desde as primeiras ocorrências, mobilizamos equipes da Defesa Civil Municipal, agentes de mobilidade da STTU, servidores da Assistência Social, Infraestrutura, Urbana e Guarda Municipal para prestar suporte à população. A Prefeitura está concentrando todos os seus esforços para mitigar os danos, transtornos e restabelecer a normalidade dos serviços.





Até o momento, foram registrados alagamentos, felizmente sem ocorrência de deslizamentos ou vítimas", relatou Joanna Guerra. A secretária também abordou o decreto de estado de emergência: "Diante de toda a situação, o prefeito Álvaro Dias determinou o decreto do estado de emergência. Ao oficializar a medida, teremos condições de superar de forma mais ágil a burocracia do serviço público para acessar recursos emergenciais para realizar os reparos estruturais, comprar mantimentos, pagar diárias operacionais e horas extras para os servidores que estão atuando, e contratar serviços que se fizerem necessários", destacou ela.





Preventivamente, foram interditadas as ruas Almino Afonso (Ribeira); Interventor Mário Câmara (Alecrim); Solange Nunes (Cidade Nova); Paulistana com a Acaraú; Integração e Xavantes (Zona Sul). Assim que houver uma diminuição no volume de águas dessas vias, o tráfego será restabelecido.





A STTU registrou 26 colisões no trânsito e problemas de funcionamento em 16 semáforos. Uma árvore caiu na Av. Campos Sales, interditando a via, mas o material foi removido e o fluxo foi restabelecido. Os locais contam com a presença de agentes de mobilidade urbana, orientando motoristas e organizando o tráfego. Vale ressaltar que a Via Costeira, as Av Engenheiro Roberto Freire, Rota do Sol, Av João Medeiros Filho, Av das Fronteiras e Av Moema Tinoco são vias estaduais que cortam a cidade, e a BR 226, em Felipe Camarão, é uma via federal.





As equipes da Defesa Civil do Município registraram cerca de 40 ocorrências entre a segunda-feira (27) e as primeiras horas desta terça-feira. Segundo a diretora do órgão, Fernanda Jucá, a maioria dos problemas foi registrada no entorno das lagoas de captação. "O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais só veio nos alertar para esse evento climático às 19h de ontem, após uma provocação nossa.





A Defesa Civil está atuando com três equipes em campo e destacou um servidor no Ciosp para atuar exclusivamente nos chamados relacionados às chuvas. Pedimos à população que evite sair de casa, pois estamos em alerta máximo para deslizamentos e alagamentos. Em caso de necessidade, sugerimos acionar o número 193 (Corpo de Bombeiros) ou o 190", indicou.





Até o momento, 57 pessoas estão sendo acolhidas na Escola Estadual Adelino Dantas, na Zona Norte, para onde se deslocaram voluntariamente. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtas) providenciou a entrega de colchões, lençóis, kits de higiene e limpeza para todos. Os servidores do Departamento de Abordagem Social também estão atuando em todas as regiões para cadastrar a população atingida e oferecer o apoio emergencial.





A Prefeitura definiu que, em caso de necessidade, as Escolas Municipais Henrique Castriciano (Santos Reis); Nossa Senhora da Apresentação (Nossa Senhora da Apresentação); Estela Lopes (Lagoa Azul); Cristina Osório (Felipe Camarão) e o Centro de Convivência Ivone Alves (Lagoa Azul) serão utilizados como abrigos provisórios.





As equipes de manutenção e drenagem da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e da Urbana estão atuando na limpeza e reparos das bombas de drenagem das lagoas de captação. Transbordaram os reservatórios do Aliança, Acaraú, José Sarney, Cidade da Esperança, Jardim Primavera e Santarém, devido ao roubo de fios das bombas de drenagem, que prejudicaram a capacidade de escoamento dos locais.





O gabinete de crise municipal, para acompanhamento das chuvas, é formado por representantes das secretarias municipais de Governo (SMG); Planejamento (Sempla); Serviços Urbanos (Semsur); Comunicação (Secom); Infraestrutura (Seinfra); Habitação (Seharpe); Trabalho e Assistência Social (Semtas); Urbana; Defesa Social e Segurança Pública (Semdes); Guarda Municipal; Defesa Civil; Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb); e Mobilidade Urbana (STTU).