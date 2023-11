Com o primeiro aumento nos preços de alimentos e bebidas em cinco meses (+0,82%), a prévia da inflação oficial brasileira apresentou um novo impulso, registrando um avanço de 0,33% em novembro. Esses dados foram divulgados nesta terça-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), marcando uma elevação em comparação com a alta de 0,21% registrada em outubro.





Com essa variação, o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15) acumula um aumento de 4,84% nos últimos 12 meses, mantendo o indicador acima do teto da meta estabelecida pelo governo, que é de 4,75%. No período de janeiro a novembro deste ano, a elevação acumulada é de 4,3%.





No decorrer do mês, oito dos nove grupos de produtos e serviços analisados apresentaram aumentos nos preços. A maior variação, de 0,82%, foi observada no grupo de alimentos e bebidas, com destaque para o incremento de 1,06% nos preços da alimentação no domicílio, após cinco quedas consecutivas.