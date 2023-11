A Polícia Federal divulgou neste domingo (5) que já deu início às investigações relacionadas à circulação de conteúdo do Enem 2023 em redes sociais. A corporação também informou que está acompanhando as atividades de apuração interna realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) "com o intuito de obter mais informações sobre o caso e colaborar com as devidas esclarecimentos".





O Inep solicitou a intervenção da PF após imagens da prova, incluindo o tema da redação deste ano, serem compartilhadas nas redes sociais depois do fechamento dos portões, às 13h30. Os candidatos só tinham permissão para sair das salas após as 15h30 ou, se desejassem levar o caderno de questões, após as 18h.





Conforme relatado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, a Polícia Federal já conduziu duas diligências para apurar o ocorrido, uma no Distrito Federal e a outra em Pernambuco. O ministro afirmou: "Conversei com o ministro [da Justiça] Flávio Dino, conversei com o superintendente da Polícia Federal. A polícia está engajada em fazer toda a investigação e poderá realizar outra diligência nas próximas horas para identificar a divulgação das fotos após o início da aplicação das provas."





De acordo com o Inep, divulgado, também, em portais como o R7, não há indícios de que a foto tenha sido publicada antes do início da prova. O instituto esclareceu que é um procedimento padrão informar a Polícia Federal sobre casos dessa natureza. A imagem divulgada mostrava a página da proposta de redação, que abordava o tema "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".





Neste ano, 4.293 estudantes foram eliminados por portarem materiais proibidos durante a prova, saírem antes do horário permitido (15h30), utilizarem impressos ou não cumprirem as orientações dos fiscais.





Abstenção de 28,1%





No primeiro dia de provas do Enem 2023, a taxa de abstenção foi de 28,1% entre os inscritos. Isso significa que aproximadamente um a cada quatro estudantes não compareceu ao local de prova. Em 2022, a taxa de ausência foi de 28,3%. O estado com o maior índice de não comparecimento foi o Amazonas, com 44%.





Neste domingo (5), mais de 3,9 milhões de inscritos participaram da primeira etapa da prova do Enem. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, esse número representa um aumento de 13,1% em relação ao total de inscrições em 2022.





Os candidatos resolveram as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além de escreverem uma redação.





No próximo domingo (11), os estudantes responderão às questões da segunda etapa do exame, que abrangem ciências da natureza e matemática. O gabarito oficial e os Cadernos de Questões serão disponibilizados no portal do Inep até o dia 24 de novembro.