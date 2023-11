Na manhã de hoje, O SINDSEGUR (Sindicato dos Vigilantes do RN) fazem protesto a fim de uma justificativa enviada pela empresa ADS, bem como, do Banco do Brasil (agência Patu-RN) pelo ocorrido semana passada.





Segundo a denúncia, enviada pelas redes sociais do Notícias do RN (a confirmar) três vigilantes teria supostamente sido demitidos, "do dia para a noite" mesmo depois de anos prestando serviços ao estabelecimento, diz a fonte que ainda fala que não houve uma justificativa.





Tentamos entrar em contato com a Assessoria do Banco do Brasil e da ADS mas até o fechamento da matéria não conseguimos.