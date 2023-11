Imagem: Vinicius Marinho (G1/RN)





As administrações municipais de Natal e Parnamirim decidiram interromper as atividades escolares na rede municipal nesta terça-feira (28) devido às intensas chuvas na região. O governo estadual seguiu a mesma medida, suspendendo as aulas na rede estadual tanto na capital quanto nos municípios da região metropolitana, especialmente onde as precipitações foram mais intensas.





Segundo dados do Cemaden, em Natal, com informações do G1/RN , o volume de chuva alcançou pelo menos 240 milímetros nas últimas 24 horas.





A Prefeitura de Natal divulgou uma nota explicando a suspensão das aulas na rede municipal, destacando a prudência diante das fortes chuvas em curso e a previsão de novas precipitações acima da média. A Defesa Civil continua monitorando a situação para fundamentar possíveis novas medidas, se necessárias.





Além disso, as atividades acadêmicas foram suspensas no campus central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), localizado em Natal.