O anúncio oficial foi feito através do perfil oficial da Diocese de Mossoró no Instagram:

“A Diocese de Mossoró lamenta profundamente o falecimento de seu decano, Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas, aos 93 anos de idade.

Após uma longa batalha pela saúde, Pe. Sátiro partiu para a Casa do Pai nesta segunda-feira, 27 de novembro de 2023, no Hospital Wilson Rosado, em Mossoró-RN.

Que o Bom Deus o receba em seus braços como um servo fiel, recompensando-o por todo o bem que proporcionou entre nós.

Conceda-lhe, Senhor, o descanso eterno e que a luz perpétua o ilumine.”

Sátiro ocupou o cargo de reitor da UERN de 1984 a 1987, liderando o processo de estadualização da instituição.

De acordo com o Jornal de Fato, o velório do padre Sátiro Cavalcanti Dantas terá início às 16h desta segunda-feira, 27, no Ginásio de Esportes do Colégio Diocesano Santa Luzia de Mossoró – conhecido como O Carecão. A primeira missa será realizada às 20h, no mesmo local.

A programação organizada pela Diocese terá continuidade amanhã, às 6h, com o translado do Colégio Diocesano até o Santuário de Santa Clara, localizado no bairro Dom Jaime Câmara. Às 9h, está programada a celebração da segunda missa.

Em seguida, às 11h, haverá o translado do Santuário Santa Clara para a Catedral de Santa Luzia, situada no centro da cidade de Mossoró. Às 15h30, está prevista a Missa das Exéquias.

O sepultamento ocorrerá logo após, às 17h, no Cemitério São Sebastião.

Padre Sátiro vinha travando uma batalha pela vida havia algum tempo, passou por vários tratamentos, foi internado diversas vezes e, na sexta-feira, 24, sofreu um infarto enquanto estava em casa, sendo socorrido para o Hospital Wilson Rosado. Infelizmente, não resistiu, e seu coração cessou de bater nesta sexta-feira, 27.

A partir desta segunda-feira (27), a Prefeitura Municipal de Mossoró decreta um luto oficial de cinco dias em decorrência do falecimento do padre e educador Sátiro Cavalcanti Dantas, ocorrido hoje. O prefeito Allyson Bezerra, por meio das redes sociais, comunicou o cancelamento do lançamento da segunda fase do Programa Mossoró Realiza, inicialmente programado para hoje, e também a suspensão de sua viagem a Brasília para cumprir uma agenda administrativa.

O Chefe do Executivo Municipal expressou seu pesar pela perda e solidariedade à Diocese diante do ocorrido. As bandeiras no Palácio da Resistência e nas secretarias municipais estão hasteadas a meio-mastro em sinal de luto oficial.

NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que a Prefeitura Municipal de Mossoró, através do Excelentíssimo Prefeito Allyson Bezerra, lamenta o falecimento do padre e educador Sátiro Cavalcanti Dantas, aos 93 anos de idade.

Padre Sátiro deixa um legado imensurável não só à cidade de Mossoró, mas para todo o Rio Grande do Norte. Diretor emérito do Colégio Diocesano Santa Luzia (CDSL) e um dos criadores da Faculdade Católica do RN (FCRN), foi também professor e reitor da Universidade do Estado do RN (UERN), instituição em que se destacou com uma das principais vozes na defesa de sua estadualização.

Sua trajetória de vida, dedicada à educação e ao sacerdócio, fica como exemplo a ser seguido por todos. Em junho deste ano, Padre Sátiro foi o primeiro agraciado com a medalha “Rodolfo Fernandes”, maior honraria da cidade criada no ano de 2022. Homenagem justa a quem tanto contribuiu para o desenvolvimento do município, por meio de sua lucidez, inteligência, humildade e fé.

Neste momento de profunda tristeza, a Prefeitura de Mossoró informa que publicará, ainda nesta segunda-feira (27), decreto estabelecendo 5 dias de luto oficial. Destaca ainda que o evento de lançamento da 2ª fase do programa “Mossoró Realiza”, que aconteceria hoje, está cancelado, bem como a agenda administrativa em Brasília do prefeito Allyson essa semana.

O Poder Executivo Municipal também deseja força e presta solidariedade aos amigos e a todo o clero da Diocese.

Mossoró-RN, 27 de novembro de 2023

Allyson Bezerra

Prefeito de Mossoró