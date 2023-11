Conforme o Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), a semana trará chuvas para o litoral e interior do estado.





De acordo com a empresa estatal e com informações do G1/RN, no litoral potiguar, as chuvas serão de baixa intensidade, ocorrendo principalmente durante a madrugada e início da manhã. As temperaturas ao longo da semana variarão entre 20ºC e 30ºC no Litoral Potiguar. No interior, as mínimas podem alcançar 24°C nas madrugadas, enquanto as máximas chegam a 35°C durante as tardes.





O chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot, explicou que as chuvas são resultado da influência das condições oceânicas, com temperaturas ligeiramente acima da média e maior umidade, associadas aos ventos do leste, formando nuvens com chuvas. Essa condição, com chuvas de baixa intensidade, deve persistir até quinta-feira. Entre sexta e sábado, há a possibilidade de volumes mais expressivos no interior do estado.





A previsão para o restante da semana é a seguinte:





28/11/23 - Terça-feira: Céu nublado com chuvas e trovoadas, céu parcialmente nublado com chuvas em todo o estado.

29/11/23 - Quarta-feira: Céu parcialmente nublado com chuvas no Litoral, Vale do Açu e região de Mossoró; demais regiões com céu parcialmente nublado a claro.

30/11/23 - Quinta-feira: Céu parcialmente nublado com chuvas no Litoral; demais regiões com céu parcialmente nublado a claro.

01/12/23 - Sexta-feira: Céu parcialmente nublado a claro em todo o estado.

02/12/23 - Sábado: Céu parcialmente nublado com chuvas no litoral; céu nublado a claro nas demais regiões do estado.