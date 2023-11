Na zona Leste de Natal, no bairro Tirol, um indivíduo de 44 anos foi detido na segunda-feira, dia 6, por tentar perpetrar uma fraude contra um advogado. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, investigado por estelionato, teria efetuado um pagamento de R$ 50 mil em honorários por meio de cinco cheques sem saldo.





As investigações revelaram que o acusado possui um histórico criminal significativo, não apenas no Rio Grande do Norte, mas também em outros estados do Nordeste.





De acordo com o G1/RN, o mandado de prisão foi executado por agentes da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações de Natal (DEFD/Natal), com o apoio da 2ª Delegacia de Polícia da capital (2ªDP).





O indivíduo detido foi conduzido ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.