Imagem: Reprodução Corpo de bombeiros





Na manhã de ontem, domingo (26), um acidente envolvendo um carro e um caminhão na BR-304, entre os municípios de São Pedro e Santa Maria, no interior do Rio Grande do Norte, resultou na morte de duas pessoas e deixou outras três feridas.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 8h15, ocorreu uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão. A PRF não forneceu informações sobre as causas do acidente.

O veículo de passeio transportava quatro pessoas, sendo que duas perderam a vida no local e as outras duas ficaram presas às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na remoção das vítimas, que foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).