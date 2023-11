Num domingo quente em Currais Novos, uma cena peculiar chamou a atenção de um morador: nove cachorros alinhados sob a sombra de um poste, buscando proteção do sol escaldante. Registrada pelo técnico em informática Ericy Nelson por volta das 8h, a cena revela a incomum estratégia dos animais para escapar do calor intenso que atinge a região.





Ericy observou que a situação não é comum no município e atribuiu o comportamento dos cachorros à onda de calor que assola várias partes do Brasil nas últimas semanas. Com a temperatura atingindo 29 ºC naquele momento, com sensação térmica de 31 ºC e rajadas de vento, o calor extremo pareceu motivar a busca por sombra.





Segundo dados do Clima Tempo, divulgado na matéria do G1 a previsão indicava uma máxima de 36 ºC para Currais Novos na terça-feira (14), mantendo-se próxima a esse valor ao longo da semana. A população local se preparava para enfrentar temperaturas elevadas, com expectativa de atingir até 35 ºC nos dias subsequentes, evidenciando a necessidade de estratégias criativas, como a adotada pelos cachorros, para amenizar os efeitos do calor intenso.