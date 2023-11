A apresentadora Ana Hickmann compartilhou, no último domingo (26), pormenores do desentendimento ocorrido com seu esposo, o empresário Alexandre Correa, em uma entrevista para o programa Domingo Espetacular da Record TV. Na matéria, Ana abordou o incidente de agressão e revelou ter iniciado um processo de divórcio litigioso, juntamente com uma medida protetiva, amparada pela Lei Maria da Penha — legislação voltada para resguardar mulheres contra qualquer forma de violência doméstica, independentemente da natureza da ameaça, lesão ou omissão.





O conflito entre Ana e seu marido aconteceu na residência do casal, situada em um condomínio em Itu, a cerca de 100 km da capital paulista, em 11 de deste mês. Segundo a apresentadora, a discussão teve início após uma conversa sobre mudanças na gestão financeira da família.





"Sempre tive diálogo aberto com meu filho, sobre escola, cotidiano... Mas, por conta dessa conversa e eventos anteriores, a briga aconteceu [...] Alexandre começou a me ofender. A discussão se intensificou", relatou durante a entrevista. "Ele tentou me agredir com a cabeça, sim. Peguei o celular e avisei: se você avançar, vou chamar a polícia. Disse isso três vezes. Ele continuou, não me soltava, prendeu a porta no meu braço. Fiquei com medo", acrescentou.





Após alertá-lo por três vezes, Ana chamou a polícia, que chegou rapidamente. Ela foi escoltada até o pronto-socorro por três agentes.





"Mesmo com uma policial feminina ao lado, o médico olhar para você e perguntar 'o que aconteceu?' Eu não falei que caí da escada. Eu não menti em momento algum. Mostrei o meu braço e disse que isso daqui é ferimento causado por trauma de porta, fechada no meu braço. Fui fazer radiografia. Eu não quebrei o braço, graças a Deus. Mas fiquei bem machucada", contou Ana, que registrou um boletim de ocorrência contra o marido e prestou depoimento no dia seguinte. "Eu tive o sentimento da vergonha. Eu sentada naquela cadeira, dentro da delegacia. Eu senti muita vergonha. Eu não sabia como eu ia voltar para casa e encontrar o meu menino."





Ana Hickmann e Alexandre Correa estão casados há 25 anos e têm um filho, Alezinho, de 9 anos.





A apresentadora revelou que deu entrada no pedido de divórcio litigioso na quarta-feira passada (22), apenas quatro dias após o incidente.





"Sim, [dei entrada no pedido de divórcio] pela Lei Maria da Penha, que é muito mais rápido", disse a artista. "A lei está aí para nos proteger. Ela foi criada por conta de uma mulher que foi vítima disso. Ela [a Lei Maria da Penha] me protegeu, sim."





Ana também compartilhou que as constantes discussões entre o casal começaram devido às dívidas acumuladas por seu marido, das quais ela não tinha conhecimento, por não se envolver na parte administrativa da empresa do casal.





"Eu fui tentar entender o que estava rolando. 'Alê, nós somos um time, me fala'. Foi aí que eu comecei a me deparar com grandes mentiras. Ele sempre me falava que estava tudo bem", revelou Ana.





"[A história das dívidas] é verdadeira, sim. Existem. Mas não faço a menor ideia [do valor dessas dívidas]. Eu ainda não cheguei no fundo. Dentro da nossa empresa, ele era a parte administrativa, e eu, a imagem. Eu nunca tive problemas com isso, porque nós saímos do zero."





Ao ser questionada, a apresentadora admitiu que vivia um relacionamento tóxico e abusivo e que Correa era "preconceituoso pra caramba". "O Alexandre sempre teve um temperamento muito difícil, explosivo, agressivo... Nunca tinha sido físico comigo, mas agressividade no momento de falar comigo? Nossa! Muito. Preconceituoso pra caramba", afirmou.