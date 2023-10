A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA) anunciou hoje que os estoques de combustível na Faixa de Gaza estão prestes a se esgotar. Este combustível é fundamental para alimentar os geradores de hospitais na região.





De acordo com Juliette Touma, Diretora de Comunicações da UNRWA, cerca de 600 mil pessoas estão abrigadas em 150 instalações mantidas pela agência em Gaza, que também depende do combustível para atender às necessidades dos palestinos.





Segundo informações de Israel, os tanques de combustível em Gaza possuem aproximadamente 500 mil litros. Juliette Touma expressou preocupação de que esses recursos possam se esgotar ainda hoje, o que prejudicaria o atendimento aos palestinos.





De acordo com IG , no último domingo, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alertou para a possibilidade de morte de 120 bebês internados em hospitais de Gaza devido à escassez de combustível.





De acordo com a Unicef, dos 120 bebês em incubadoras, 70 deles necessitam de ventilação mecânica. Desde o sábado, 50 caminhões com ajuda humanitária cruzaram a passagem de Rafah, no Egito, para fornecer recursos ao povo palestino. No entanto, o combustível ainda não foi disponibilizado.





O Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres, alertou que "sem combustível, a ajuda não poderá ser entregue, os hospitais ficarão sem energia e a água potável não poderá ser purificada" durante uma declaração feita na terça-feira.





O conflito entre o Hamas e Israel começou em 7 de outubro, quando o grupo palestino lançou mísseis em direção a cidades israelenses. Desde então, mais de sete mil pessoas morreram nos confrontos. O Ministério da Saúde palestino relatou 5.791 mortes desde o início da guerra, incluindo 2.360 crianças, 1.292 mulheres e 295 idosos. Além disso, mais de 16.000 pessoas ficaram feridas. No lado israelense, foram registradas 1.405 mortes e 4.000 feridos.