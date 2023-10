Imagem: Wikimedia Commons





Durante uma visita oficial à China, o presidente russo, Vladimir Putin, considerou o ataque a um hospital na Faixa de Gaza, que resultou em aproximadamente 300 mortes, uma "tragédia". Putin, um dos protagonistas do conflito na Ucrânia com cerca de 200 mil mortos, expressou o desejo de um rápido fim do confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas.





O hospital Al Ahli foi alvo de um bombardeio, que o Hamas afirma ter causado entre 200 e 300 mortes, enquanto Israel atribui a tragédia a um "lançamento malsucedido de um foguete" pelo grupo terrorista Jihad Islâmica.





Durante sua visita, Putin participou de um fórum internacional que celebrou o décimo aniversário da iniciativa chinesa das Novas Rotas da Seda, enfatizando a crescente confiança entre Rússia e China. Eles também destacaram o aumento do volume de comércio bilateral, que se encaminha para a meta de US$ 200 bilhões, e a estreita relação de trabalho e amizade entre os dois líderes. No entanto, não comentaram publicamente o conflito entre Israel e Hamas durante a reunião.