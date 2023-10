Imagem: Divulgação



De acordo com o portal IG, "No período de 2016 a 2023, as forças de segurança dos estados da Bahia, Pernambuco e do Rio de Janeiro, juntamente com as polícias Federal e Rodoviária, se envolveram em 331 episódios de violência em massa, conhecidos como 'chacinas'. Essas chacinas são definidas quando pelo menos três civis são mortos em uma única ação policial. Como resultado dessas ocorrências, um total de 1.330 pessoas perderam a vida devido às ações policiais. Esses dados foram obtidos em uma pesquisa exclusiva realizada pelo Instituto Fogo Cruzado, à qual a Agência Pública teve acesso.