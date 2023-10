Dyane Akacio, uma jovem de 27 anos, recentemente compartilhou com a colunista Fabíola Reipert, do R7 , a possibilidade de ser filha do cantor Leonardo. Em uma entrevista exclusiva no programa Balanço Geral, da Record TV, ela revelou que foi adotada quando criança e recebeu recentemente uma carta de sua mãe biológica afirmando que ela poderia ser filha do renomado cantor sertanejo. Vale destacar que Leonardo já é pai de seis filhos, a saber: Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz, Zé Felipe, Matheus Vargas e João Guilherme.





Atualmente, Dyane reside em Portugal e demonstra seu talento musical desde tenra idade. Em um vídeo datado de 2014, ela aparece cantando a canção "Logo Eu," da dupla sertaneja Jorge e Matheus. Além disso, em 2021, ela participou de um reality show musical em seu país de residência.





Surpreendentemente, Dyane já conhecia a família de Leonardo e era uma admiradora deles, mesmo antes de descobrir a possível conexão de parentesco. Em maio, ela compartilhou um vídeo no qual dança ao som da música "Macho Preferido," de Zé Felipe, marcando as redes sociais do cantor e de sua esposa, a influenciadora Virginia Fonseca.





Dyane está aguardando uma resposta de Leonardo, porém, ela relatou que foi bloqueada pelo perfil oficial do cantor nas redes sociais. Ela acredita que não foi o próprio sertanejo quem a bloqueou, mas sim alguém de sua equipe.





Após a repercussão do caso de Dyane, surgiu uma segunda mulher que alega ter tido um filho com o cantor. No entanto, pelas fotos compartilhadas nas redes sociais da mãe do garoto, ele ainda é uma criança, o que tornaria improvável que ele seja um dos herdeiros do artista. Monyque Isabella, a segunda filha de Leonardo, respondeu à situação, destacando a questão da idade do menino. No entanto, ela não se pronunciou diretamente sobre o caso de Dyane, deixando em aberto a possibilidade.





Por outro lado, João Guilherme, o filho mais jovem de Leonardo e ator, reagiu de forma positiva à notícia, expressando um otimismo com a situação. Em uma página de fofocas, ele comentou: "Tomara que seja."





Poliana Rocha, esposa de Leonardo, optou por não comentar o assunto. Porém, Zé Felipe, filho do cantor, compartilhou como sua mãe estava reagindo à possibilidade de ter uma nova enteada. Ele esclareceu que Poliana não estava triste, mas ocupada com suas múltiplas responsabilidades, sendo o alicerce da família e ajudando a gerenciar as coisas.