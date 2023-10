tem a possibilidade de deliberar hoje, terça-feira, 17 de outubro, sobre duas ações movidas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). As acusações que recaem sobre eles envolvem alegações de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante as eleições de 2022.





A análise dessas ações está condicionada ao encerramento dos julgamentos de três processos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que também estão relacionados às eleições do ano anterior. O presidente da Corte Eleitoral, Alexandre de Moraes, também designou a quinta-feira, 19 de outubro, como uma data reservada para os magistrados examinarem os casos de Lula e Alckmin.





As ações movidas contra o presidente e o vice são iniciativas de Bolsonaro e da coalizão "Pelo Bem do Brasil," que é composta pelos partidos Republicanos, PP e PL. Alegam que o Google favoreceu conteúdos patrocinados que eram favoráveis a Lula quando palavras-chave como "Lula condenação," "Lula Triplex," e "Lula corrupção PT" eram pesquisadas.





A coligação também sustenta que houve disseminação de "notícias fraudulentas" com o propósito de "ocultar informações do eleitorado" e argumenta que Lula buscou votos, atingindo massivamente os eleitores com suposto apoio da mídia.