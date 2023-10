Imagem: ᴍᴀʀᴄᴇʟᴏ ᴍᴀʀᴀɢɴɪ - Reprodução Ítalo Ferreira Instagram e RedBull





Algumas das fotos do eclipse solar anular que mais impressionaram o público foram capturadas pelo surfista potiguar Italo Ferreira. A obtenção dessas imagens, que contam com a participação do campeão olímpico, envolveu a escolha meticulosa de uma montanha após investigar cerca de 20 locais, cálculos precisos da angulação e distância da câmera, além do notável talento do fotógrafo Marcelo Maragni.