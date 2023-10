Após um período de mais de quatro meses de fechamento para reformas, a Delegacia de Plantão da Zona Sul de Natal reabriu suas portas na quinta-feira (5) em Natal, porém, enfrentou um problema de falta de energia elétrica. Esta unidade está localizada no bairro Cidade da Esperança, na Zona Oeste da cidade.





A reabertura estava programada para as 18h, mas, devido à falta de energia no prédio que abriga a Delegacia de Plantão e a Central de Flagrantes, o serviço teve atrasos.





Por volta das 19h20, pelo menos duas ocorrências aguardavam para ser registradas na unidade. Uma equipe da Neoenergia Cosern estava trabalhando no local desde a tarde, tentando restabelecer a energia. Até o momento da última atualização desta notícia, a energia ainda não havia sido restabelecida.





O delegado-geral adjunto, Herlânio Cruz, explicou: "É uma questão da Cosern. Mais cedo, a Cosern já esteve aqui e tentou resolver o problema no local, mas encontrou algumas dificuldades relacionadas a um espaço no eletroduto. No entanto, isso já está sendo resolvido. Esta foi uma reforma muito significativa que realizamos, com grande investimento neste prédio. É normal ter algumas complicações no início, mas o que vai permanecer para a população e para os servidores é a melhoria na qualidade do serviço e um ambiente adequado para os policiais".





A Cosern havia estimado mais cerca de 20 minutos para resolver o problema. Em vista disso, a Polícia Civil optou por manter a reabertura da delegacia sem redirecionar as ocorrências para outra unidade.





A Delegacia de Plantão da Zona Sul foi temporariamente fechada para reforma em maio deste ano. A reforma custou aproximadamente R$ 715 mil, de acordo com informações da Polícia Civil, além de um investimento de R$ 150 mil em equipamentos.





Durante o período de fechamento, as ocorrências foram direcionadas para a 3ª Delegacia de Plantão de Parnamirim. Além disso, a antiga sede da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na Avenida Capitão-Mor Gouveia passou a funcionar como Central de Apoio.