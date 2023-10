Na noite de terça-feira (24), um trágico acidente ocorreu no km 102 da BR 406, em João Câmara, resultando na morte de um jovem de 18 anos e em ferimentos em três outras pessoas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 20h20.





O carro transitava pela BR, enquanto a motocicleta se dirigia à rodovia federal a partir de uma rua da cidade. Infelizmente, a moto colidiu com a porta do veículo maior, resultando na morte do motociclista no local do acidente. As três pessoas que estavam no carro sofreram ferimentos leves e foram prontamente atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Regional de João Câmara.





De acordo com G1, as autoridades, incluindo a PRF, a Polícia Civil e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. Importante ressaltar que a ocorrência não causou bloqueios ou interdições na rodovia.