Um caminhão basculante sofreu um acidente na RN-041, conectando os municípios de Currais Novos e Lagoa Nova, na região Seridó do Rio Grande do Norte. O incidente ocorreu na tarde de ontem, terça-feira (3). Devido à dificuldade de acesso ao local, a operação de resgate realizada pelo Corpo de Bombeiros levou cerca de duas horas.





Por volta das 14h, o caminhão, dirigido pelo motorista, perdeu potência enquanto subia uma serra e tombou em um barranco de aproximadamente 25 metros de altura.





No local, de acordo com o G1, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar iniciaram o procedimento de resgate da vítima, que estava em um local de difícil acesso, dentro do veículo tombado. Após retirar o homem do caminhão, que estava virado, os bombeiros enfrentaram dificuldades para retornar pelo mesmo caminho pelo qual desceram do barranco.





Como resultado, os bombeiros tiveram que abrir uma trilha através da vegetação, utilizando serras, a fim de garantir atendimento adequado à vítima. Essa operação demorou cerca de duas horas.





Após o resgate, o motorista foi levado consciente e orientado ao Hospital Municipal Mariano Coelho, na cidade de Currais Novos.