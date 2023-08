Reprodução: IG

O último capítulo de "Xuxa, o Documentário" foi lançado ontem (10) no Globoplay. Entre as confidências compartilhadas pela rainha dos baixinhos, o destaque foi sua revelação sobre a primeira experiência íntima com o jogador Pelé (1940 - 2022), que gerou grande repercussão nas mídias sociais.





De acordo com o IG,, Xuxa mencionou que sentia uma forte pressão para perder a virgindade, devido à pressão de suas amigas e da mídia, que a consideravam um "símbolo sexual", conforme suas próprias palavras. No entanto, ela enfatizou que nenhum de seus parceiros teve coragem de se relacionar com ela, principalmente por temerem seu pai, que era militar e possuía uma coleção de armas.





Sobre sua relação com o jogador Pelé, a apresentadora compartilhou que foi com ele que teve sua primeira experiência sexual. "Começamos a namorar e ele foi realmente o primeiro homem com quem tive uma relação íntima completa, na cama, e pude entender o que era. Foi curioso ver de perto", revelou.





Além de discutir sua experiência com a virgindade, Xuxa também revisitou o trauma do abuso sexual que sofreu na infância, um relato que já havia compartilhado no programa "Fantástico", da Rede Globo, em 2012. Ela enfatizou que a negação e a descredibilização por parte das pessoas a afetaram profundamente. "Ouvir várias pessoas me acusando de mentir me fez sentir, mais uma vez, violada", declarou.