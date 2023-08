Imagem: MPRN Divulgação





O Ministério Público do Rio Grande do Norte deflagrou uma operação nesta quinta-feira (3) visando investigar suspeitas de agiotagem e lavagem de dinheiro em Currais Novos, região do Seridó potiguar. Denominada Operação Mamom, a ação resultou na execução de dois mandados de busca e apreensão em Currais Novos e outro em Nova Floresta, na Paraíba.