Com objetivo de capacitar jovens para o mercado de trabalho e oportunizar o acesso ao primeiro emprego, a Solar Coca-Cola, segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil, em parceria com o Governo do Rio Grando do Norte, por meio da Secretaria do Estado do Trabalho da Habitação e da Assistência Social (SETHAS), abre inscrições nesta segunda-feira (07) para o Coletivo Online, programa de empregabilidade 100% digital do Instituto Coca-Cola.





Ao todo, serão ofertadas 2.000 vagas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 21 de agosto pelo link: https://www.solarbr.com.br/coletivo





Para se candidatar, os interessados precisam ter idade entre 16 e 25 anos e estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio. A capacitação acontece em ambiente 100% digital, pelo aplicativo Whatsapp, e tem duração de seis semanas. Durante o ciclo de capacitação, os participantes terão acesso a aulas de planejamento financeiro, plano de vida, elaboração e construção de currículo e preparação para processos seletivos.





Segundo o Head de Relações Externas da Solar Coca-Cola, Arthur Ferraz, o Coletivo Online tem a missão não somente de capacitar o jovem ao primeiro emprego, mas também de oportunizar vagas que se adequem ao perfil do profissional de acordo com a área que ele deseja seguir. "Estamos muito felizes com a parceria e o apoio do governo norte-rio-grandense para gerar cada vez mais emprego e renda para os jovens de diversos municípios do Estado. Esta é uma oportunidade que vai ajudar o profissional desenvolver habilidades e competências para estar apto para o mercado de trabalho", frisa Ferraz.





Para a subcoordenadora da qualificação pofissional e intermediação de mão de obra da Subsecretaria do Trabalho da SETHAS, Ítala Ferreira, a parceria com o Instituto Coca Cola tem como objetivo a capacitação dos jovens que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, para assim ampliar o desenvolvimento pessoal e profissional com vistas à empregabilidade, efetividade social de forma integrada às políticas de renda, educação e desenvolvimento para o Estado do Rio Grande do Norte. "Estou esperançosa que a nossa juventude tenha uma participação ativa no processo e que para além da qualificação, nós consigamos a efetivação desses jovens no mercado de trabalho".





Para se inscrever e ter acesso a mais informações sobre o Programa, os interessados devem acessar o site oficial: https://www.solarbr.com.br/coletivo . As inscrições iniciam no dia 07 de agosto e seguem até o dia 21 do mesmo mês.





Sobre o Coletivo Online





O Coletivo já impactou mais de 160 mil jovens somente nos estados que compõem o território de atuação da Solar Coca-Cola (Nordeste, Norte e Mato Grosso). Destes, cerca de 30 mil ingressaram formalmente no mercado de trabalho nos últimos anos. Só em 2022, cerca de 26 mil alunos se formaram via Coletivo no território da Solar, dos quais, seis mil já ingressaram no mercado de trabalho.





Sobre a Solar Coca-Cola – Entre os 15 maiores fabricantes do mundo e a segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no país, a Solar Coca-Cola conta atualmente com 13 fábricas e atua em uma área que representa cerca de 70% do território brasileiro, operando na totalidade das regiões Norte, Nordeste, estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins.

Destaque no cenário nacional como uma das maiores empresas de bens de consumo do país, a companhia conta com mais de 17 mil colaboradores(as) e é responsável pela produção e distribuição de mais de 350 produtos do portfólio da Coca-Cola e conta com parcerias para cerca de 400 mil pontos de venda. Com faturamento anual de cerca de R$ 9,6 bilhões, a Solar Coca-Cola alcança 25 milhões de lares em todo país.

