Imagem: Pedro Trindade



Na segunda-feira (14), o prefeito de Natal, Álvaro Dias, comunicou a retomada das linhas de ônibus que operam durante a madrugada na capital do Rio Grande do Norte. Consulte os horários e trajetos completos no final desta matéria.





De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU), há um total de quatro linhas, sendo duas convencionais com operação contínua e duas especiais. Elas são: O-33 (Planalto/Praia do Meio), N-73 (Santarém/Ponta Negra), A (Ribeira/Cidade Alta/Petrópolis/Zona Norte) e E (Felipe Camarão/Cidade da Esperança/Ponta Negra).





De acordo com o G1/RN, o retorno dessas linhas durante as horas noturnas é parte de um acordo judicial envolvendo a Prefeitura, o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros do Município do Natal (Seturn) e a Defensoria Pública do Estado, com o objetivo de ampliar o atendimento de transporte público coletivo, principalmente para os trabalhadores da indústria de bares, restaurantes e hotéis.





No dia 7 deste mês, seis linhas de ônibus do transporte público de Natal, que haviam sido suspensas durante o auge da pandemia de Covid, voltaram a operar devido ao acordo entre a Prefeitura, o Seturn e a Defensoria.





Confira os horários e trajetos das linhas: O-33 – Planalto/Praia do Meio Itinerário: Mesmo da operação diurna Horários: 00h00 e 02h20 (partida do Planalto)





N-73 – Santarém/Ponta Negra Itinerário: Mesmo da operação diurna Horários: 00h40 e 02h40 (partida de Santarém) / 01h35 e 03h35 (previsão de passagem por Ponta Negra)





A – Ribeira/Cidade Alta/Petrópolis/Zona Norte Itinerário: Ida: Av. Duque de Caxias (Terminal), Praça Augusto Severo, Av. Câmara Cascudo, Largo Junqueira Aires, Rua Ulisses Caldas, Rua Mossoró, Av. Prudente de Morais, Av. Nilo Peçanha, Av. Pres. Getúlio Vargas, Ladeira do Sol, Av. Pres. Café Filho, Viaduto de Santos Reis, Av. Pres. Café Filho, Ponte Newton Navarro, Rua Conselheiro Tristão, Viaduto da Redinha, Av. Dr. João Medeiros Filho, Av. Bel. Tomaz Landim, Rua Pastor Joaquim Batista de Macedo, Rua Santa Luzia, Av. das Fronteiras, Av. Rio Doce e Av. Tocantínea. Volta: Av. Tocantínea, Av. Moema Tinoco da Cunha Lima, Rua Conselheiro Tristão, Ponte Newton Navarro, Av. Pres. Café Filho, Rua Prof. José Melquíades, Rua Cel. Flamínio, Av. Eng. Hidelbrando de Góis, Travessa São Pedro e Av. Duque de Caxias (Terminal). Horários: 23h40 e 01h30 (partida das Rocas)





E – Felipe Camarão/Cidade da Esperança/Ponta Negra Itinerário: Ida: Rua Maristela Alves (Terminal), Rua Rainha do Mar, Rua Itamar Maciel, Rua Indomar, Rua Prof. Coutinho, Rua Prof. Antônio Coutinho, Rua Maristela Alves, Av. Nossa Senhora do Livramento, Av. Nossa Senhora do Rosário, Rua Sem Nome, Av. Nossa Senhora do Livramento, Rua Sem Nome, Av. Nossa Senhora do Rosário, Rua Monte Calvo, Av. Solange Nunes do Nascimento, Av. Rio Grande do Norte, Av. Paraíba, Rua Areias, Rua Campina Grande, Rua Cajazeiras, Av. Cap.-Mor Gouveia, Av. Cel. Estevam (Av. 09), Av. Nevaldo Rocha, Av. Sen. Salgado Filho, Rodovia BR-101, Viaduto de Ponta Negra, Av. Eng. Roberto Freire, Rua Vereador Manoel Sátiro e Rua Vereador Manoel Coringa de Lemos. Volta: Rua Vereador Manoel Coringa de Lemos, Rua Vereador Manoel Sátiro, Av. Eng. Roberto Freire Rodovia BR-101, Av. Sen. Salgado Filho, Av. Antônio Basílio, Av. Xavier da Silveira, Av. Nevaldo Rocha, Av. Cel. Estevam (Av. 09), Rua Baraúna, Rua dos Caicós (Av. 07), Av. Antônio Basílio, Av. Coronel Estevam (Av. 09), Av. Cap.-Mor Gouveia, Av. Rio Grande do Sul, Av. Ceará, Av. Rio Grande do Norte, Av. Solange Nunes do Nascimento, Rua Padre Cícero, Rua Laranjal, Rua Monte Calvo, Rua Oeste, Rua Santa Cristina, Rua Pedrinho Bezerra, Rua Maristela Alves, Rua Prof. Antônio Trigueiro, Rua Prof. Coutinho, Rua Indomar, Rua Itamar Maciel, Rua Mirassol e Rua Maristela Alves (Terminal). Horários: 00h30 e 02h30 (partida de Felipe Camarão)