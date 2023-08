Imagem: Reprodução Redes sociais



Alessandra Marinho, atualmente ocupando o cargo de secretária adjunta na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), foi vítima de um assalto no conjunto Morro Branco, localizado no bairro Nova Descoberta, na Zona Sul de Natal, no estado do Rio Grande do Norte.



De acordo com o Icem Caraúbas, a arquiteta utilizou suas plataformas de mídia social para relatar o incidente, que ocorreu durante a noite da última terça-feira (8), por volta das 21h15, no cruzamento das Avenidas Ruy Barbosa e Amintas Barros. Na ocasião, ela foi surpreendida por indivíduos armados que anunciaram o assalto. Os criminosos levaram seu veículo, um Renegade preto, além de um computador, equipamentos de trabalho e um celular.

Após concluir o ato criminoso, os assaltantes evadiram-se no automóvel da vítima. Embora um boletim de ocorrência tenha sido registrado, até o momento nenhum suspeito foi detido e os objetos roubados não foram recuperados.