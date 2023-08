No evento do 'Criança Esperança' que ocorreu na última segunda-feira (7), vários veteranos da Globo estiveram presentes, mas notavelmente ausente foi Renato Aragão, o icônico intérprete de Didi Mocó. Lilian Aragão, esposa do renomado humorista, revelou hoje que ele ficou desapontado por não ter sido convidado para o evento.