A última sexta-feira (11) marcou um momento em que a atriz Regina Casé utilizou suas redes sociais para desabafar sobre os preconceitos enfrentados por sua filha Benedita Zerbini, de 34 anos, fruto de um relacionamento anterior com Luiz Zerbini. Benedita possui deficiência auditiva e tem sido alvo de preconceitos.





A atriz respondeu a perguntas de seguidores em uma caixa de perguntas no Instagram, e um deles questionou sobre o assunto. Regina compartilhou: "Ave, Maria! Quantos preconceitos! Se percebessem que ela usava aparelho auditivo, começavam a gritar com ela, fazer gestos, agir de forma exagerada, uma verdadeira palhaçada. Nossa!".





Ela revelou também o alcance variado desse preconceito: "Todos os tipos de preconceito. Eu ia a uma loja, e as pessoas não a abordavam, nem a olhavam. Viam seus aparelhos nos ouvidos e dirigiam-se a mim, perguntando: 'Qual calça ela quer, a branca ou a preta?'. 'Ela quer experimentar a roupa?'. Isso já aconteceu quando ela era adulta ao meu lado. Era algo absurdo."





Regina Casé destacou que, atualmente, Benedita enfrenta menos preconceito, uma vez que apresenta o programa "PCDPOD" no YouTube, focado em diversidade. Isso proporcionou a ela uma voz mais ativa sobre o tema. A atriz acrescentou: "Acho que hoje em dia é bem menos, porque ela saiu do 'armário da surdez'. Ela fala tanto sobre isso que as pessoas não apenas estão cientes, como também admiram."