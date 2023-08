Imagem: Marcelo Camargo



A Petrobras comunicou hoje, terça-feira (15), que planeja elevar os valores médios da gasolina e do diesel comercializados para distribuidoras. Esta alteração entrará em vigor a partir de quarta-feira (16).





Conforme a empresa, o preço médio por litro da gasolina sofrerá um aumento de R$ 0,41 (+16,3%), indo de R$ 2,52 para R$ 2,93.





"Levando em consideração a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a formulação da gasolina disponível nos postos, a parcela da Petrobras no preço final ao consumidor será, em média, de R$ 2,14 por litro vendido na bomba", declarou a empresa.





De acordo com R7 Esse reajuste representa o primeiro anunciado pela Petrobras desde que a política de paridade internacional dos combustíveis foi eliminada em maio. Desde então, somente reduções nos valores dos combustíveis haviam sido divulgadas. No acumulado do ano, o preço de venda da gasolina A da Petrobras para distribuidoras apresentou uma diminuição de R$ 0,15 por litro.





Em relação ao diesel, o preço por litro foi aumentado em R$ 0,78 (25,8%), subindo de R$ 3,02 para R$ 3,80. A companhia enfatizou: "Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel vendido nos postos, a contribuição da Petrobras no preço final ao consumidor será, em média, de R$ 3,34 por litro vendido na bomba."





Os ajustes nos preços dos combustíveis já eram discutidos por agentes do mercado nas últimas semanas, devido à substancial valorização do petróleo no mercado global. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) indicou que o preço da gasolina nos polos da Petrobras está desatualizado em R$ 0,90 (-27%), e o preço do diesel está defasado em R$ 1,18 (-28%).





Ao anunciar esses aumentos, a Petrobras enfatizou que, ao abandonar a política de paridade de preços internacionais (PPI), incorporou critérios que refletem melhores condições de refino e logística em sua formação de preços. A empresa explicou que "inicialmente, isso permitiu à empresa reduzir os preços da gasolina e do diesel, e, nas últimas semanas, atenuar os impactos da volatilidade e da rápida alta dos preços externos, proporcionando um período de estabilidade de preços para seus clientes."





"A empresa, ciente da importância de seus produtos para a sociedade brasileira, reitera que, ao formular seus preços, busca evitar repassar a volatilidade conjuntural do mercado global e as flutuações da taxa de câmbio, ao mesmo tempo em que mantém um ambiente competitivo saudável em conformidade com a legislação vigente", concluiu a estatal.