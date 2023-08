Imagem: Gustavo Brendo





Durante a madrugada desta quarta-feira (16), a situação no Hospital Walfredo Gurgel resultou em macas ocupadas com pacientes, levando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a ficar momentaneamente sem nenhuma ambulância disponível para atendimentos de urgência e emergência na cidade de Natal.





De acordo com o G1/RN, o serviço mantém uma frota de 12 ambulâncias na capital do Rio Grande do Norte. Nas primeiras horas da manhã, ainda persistia a ocupação de 12 macas, porém, a utilização de 8 macas de reserva possibilitou a liberação de 8 veículos para realizar atendimentos. Apesar disso, quem necessitou dos serviços enfrentou esperas consideráveis.





Uma vítima de um acidente ocorrido por volta das 6h20 na avenida João Medeiros Filho, próximo ao viaduto da Redinha, na Zona Norte da cidade, exemplificou essa situação. Após uma queda de moto, a passageira ficou ferida, mas o Samu só conseguiu atendê-la às 7h50, quase uma hora e meia após o ocorrido.





Por volta das 9h, o Samu Natal assegurou que as 12 ambulâncias estavam novamente em operação.





O Hospital Walfredo Gurgel, maior hospital público do estado, enfrenta problemas de superlotação desde julho. Em ocasiões anteriores, como em 7 de agosto, o Samu também enfrentou a falta de macas disponíveis devido à situação, já que pacientes chegavam à unidade de saúde sem leitos disponíveis para transferência.





No mesmo dia, a secretária de Saúde do Rio Grande do Norte, Lyane Ramalho, caracterizou a superlotação do hospital como um "problema crônico" e indicou que o estado está trabalhando para que os municípios possam assumir parte da demanda, especialmente os atendimentos de menor complexidade.





Em resposta emitida por volta das 11h30, a Secretaria de Saúde refutou a alegação de que todas as macas do Samu Natal foram retidas durante a madrugada, confirmação que havia sido dada ao veículo de imprensa Inter TV Cabugi pelo próprio Samu.





"Devido ao alto número de atendimentos nesse período e à natureza urgente dos casos do hospital, temporariamente quatro macas foram mantidas, mas foram rapidamente substituídas por macas reservas, permitindo a liberação das ambulâncias nas primeiras horas da manhã", declarou a nota oficial.