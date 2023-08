Nesta segunda-feira (07), a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte (ABIH-RN), esteve na cidade de São José do Rio Preto em São Paulo realizando workshop de divulgação e promoção do destino para agentes franqueados. O evento aconteceu no restaurante Donna Oliva e capacitou 46 profissionais de turismo.





O treinamento tem como principal objetivo apresentar o Rio Grande do Norte as agências da região para que elas vendam nosso destino aos visitantes que desejam conhecer as belezas do nordeste. Como explica o presidente da entidade, Abdon Gosson.





“É bem mais fácil falar de um produto com propriedade quando conhecemos. As ações de capacitação são fundamentais para que os operadores e agentes se aprofundem no turismo do RN. Esse trabalho vem mostrando bons resultados ao logo desta gestão, somos um dos maiores receptores de turistas das regiões sul/sudeste”, afirmou o presidente.





Os participantes do treinamento vieram das cidades de Olímpia, Fernandopólis, Bauru, Votuporanga, José Bonifácio e São José do Rio Preto.





"Nós agradecemos ao destino que veio até aqui, gostamos do olho no olho, do calor humano. Agradecemos aos hoteleiros que falam com propriedade, dá detalhes, nada melhor do que passar aquela segurança e confiança para gente", explicou o Gerente Comercial da Regional Bauru/São José do Rio preto, Thiago Germano.





O executivo de contas do Praia Bonita Resort, Reinaldo, falou das expectativas para alcançarem resultados com a ação. "É importante tratarmos o nosso agente para colocar nossos vendedores diretos para colocar o Rio Grande do Norte em ápice. Tudo indica que neste segundo semestre teremos novos voos da Latam e da Gol o que vai nos facilitar nas vendas", disse.





Participaram da capacitação a assessora de comunicação e marketing da ABIH-RN, Jaqueline Barbosa, o gerente geral da Potiguar Turismo, Thiago Dantas, Kayo Feitosa - Emprotur, além dos associados Aram Hotéis, Praiamar, Hotel Majestic, Marsol All Inclusive, Visual Praia Hotel, Happy Hotéis, D’Beach Resort, Esmeralda Praia Hotel, Praia Bonita Resort, Ocean Palace, Comfort, Paradise, Grupo GR, Vila Galé, Natal Dunnas e Luck Receptivo.





Mais fotos