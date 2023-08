Os trabalhadores da área da saúde do Rio Grande do Norte encerraram a greve que estava em vigor desde 19 de julho, seguindo uma determinação judicial. O desembargador Glauber Rêgo, do Tribunal de Justiça do estado, havia ordenado, em 4 de julho, que a paralisação dos servidores da saúde fosse interrompida, com a imposição de uma multa diária de R$ 10 mil ao sindicato.