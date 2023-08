Após mais de 24 horas desde o apagão que afetou 25 estados brasileiros e o Distrito Federal, o governo federal ainda não conseguiu determinar com certeza a causa que levou grande parte do país a ficar sem energia elétrica. Até o momento, as autoridades governamentais mencionam apenas uma sobrecarga em parte do sistema de energia nacional e uma falha técnica como possíveis razões, sem detalhar como tais problemas ocorreram.





Na manhã de terça-feira (15), todas as regiões do Brasil enfrentaram interrupções no fornecimento de energia elétrica. Em algumas cidades, o apagão durou apenas alguns minutos. O governo estima que entre 27 e 29 milhões de brasileiros foram afetados.





Segundo comunicado do Ministério de Minas e Energia, baseado em informações do Operador Nacional do Sistema (ONS), um evento ocorreu às 8h31 no sistema do Sistema Interligado Nacional (SIN), resultando na "separação elétrica das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste do país", com a interrupção de pelo menos 16 mil megawatts de carga.





Após esse acontecimento, o ONS optou por realizar uma "ação controlada" nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Essa ação foi necessária para "evitar a propagação do problema", de acordo com o órgão. Houve um corte de carga controlado de 2.900 megawatts, o que ajudou a evitar uma desconexão mais ampla nessas regiões.





O fornecimento de energia foi restabelecido em todo o país cerca de seis horas após o início do apagão. Conforme informações do Ministério de Minas e Energia, o Sistema Interligado Nacional foi totalmente reativado às 14h49.





Durante a terça-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, mencionou que uma sobrecarga no estado do Ceará foi o ponto de partida do apagão. Ele também indicou que outro evento, ainda não identificado pelo governo, teria contribuído para o apagão em escala nacional.





"Um incidente ocorreu na região Norte e Nordeste, resultando em uma desconexão, e, por meio de uma medida preventiva planejada pelo ONS, reduziu-se a carga nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste para evitar uma interrupção total nessas áreas", explicou Silveira durante uma coletiva de imprensa.





"Um dos incidentes foi identificado no norte do Nordeste, mais especificamente na região do Ceará. O outro evento possível ainda não foi determinado pelo ONS. Os detalhes técnicos serão fornecidos no momento apropriado, provavelmente nas próximas 48 horas", acrescentou o ministro.